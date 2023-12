La tête de "E.T." et le peignoir de "Big Lebowski" aux enchères aux Etats-Unis

La chemise, le peignoir et les lunettes de soleil du "Dude", ainsi que la réplique des quilles signées du film "The Big Lebowski", le 11 décembre 2023 à Julien's Auction à Gardena, en Californie ( AFP / VALERIE MACON )

L'inoubliable tête de "E.T.", l'iconique peignoir de "Big Lebowski" ou encore le chemisier des fiançailles de la princesse Diana seront mis en vente le week-end prochain aux Etats-Unis, dans le cadre d'enchères consacrées aux "légendes d'Hollywood".

"Hollywood Legends" se déroulera de jeudi à dimanche à Beverly Hills, à Los Angeles, avec des milliers d'objets cultes dévoilés lundi à la presse.

"Ces objets sont désormais considérés comme une catégorie d'actifs et non plus seulement comme des souvenirs ou un moment de notre vie", a affirmé à l'AFP Martin Nolan, directeur général de la maison de vente aux enchères Julien's Auctions.

La tête animatronique de E.T. est présentée par Julien's Auction avant l'exposition publique et la vente aux enchères "Hollywood Legends", le 11 décembre 2023 à Gardena, en Californie ( AFP / VALERIE MACON )

"C'est beaucoup plus amusant que des actions ou des obligations, ou que beaucoup d'autres choses que vous avez dans votre portefeuille d'investissement", a-t-il souligné.

Parmi ces "actifs", figure un modèle de la tête de l'extraterrestre "E.T.", le film emblématique de Steven Spielberg, dont le prix pourrait atteindre un million de dollars, selon Martin Nolan.

Le chemisier que la princesse Diana portait sur la photo de ses fiançailles en 1981, le 11 décembre 2023 à Julien's Auction à Gardena, en Californie ( AFP / VALERIE MACON )

Quant au film culte des frères Coen, "The Big Lebowski", le peignoir du personnage incarné par Jeff Bridges devrait atteindre 50.000 dollars.

Le chemisier que la princesse Diana portait sur la photo de ses fiançailles en 1981 sera également mis en vente et les organisateurs estiment qu'il pourrait rapporter jusqu'à 100.000 dollars.

Parmi les autres objets proposés à la vente figurent une veste portée par Audrey Hepburn dans "Charade" (1963) et le fameux ordinateur de Carrie Bradshaw, le personnage de Sarah Jessica Parker dans "Sex and the City".