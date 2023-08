La terrible stat de Rubén Blanco sur penalty

« Tu bluffes Marcelino ! »

Les supporters marseillais ont voulu y croire lorsque l’entraîneur marseillais a remplacé le gardien titulaire indiscutable Pau López pour sa doublure Rubén Blanco à l’approche des tirs au but face au Panathinaïkos, ce mardi soir au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. À 28 ans, l’ancien portier du Celta n’avait encore jamais participé à une séance et n’avait pas affronté le moindre tireur à onze mètres depuis son arrivée à Marseille (sur ses sept petites rencontres disputées jusque-là). Le coach espagnol, qui expliquait ne pas penser à l’éventualité d’une séance de tirs au but avant le match retour, a tout de même opté pour ce coup de poker, tenté par Louis van Gaal (au Mondial 2014) ou Hervé Renard (trois jours plus tôt) avant lui.…

EL pour SOFOOT.com