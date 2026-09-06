La terrible raison de l'absence d'Aron Dønnum

Maman j’ai mal. Depuis le début de la saison, Aron Dønnum n’était pas présent dans le groupe du nouvel entraîneur de Toulouse Jens Berthel Askou . La raison de son absence est désormais connue : le milieu des Violets a eu l’immense douleur de perdre sa maman il y a trois semaines, un décès qui a « changé sa vie à jamais » , écrit-t-il ce dimanche sur son compte Instagram dans un long message à sa mère.

« Je donnerais tout pour pouvoir avoir encore une conversation avec elle »

« Elle m’a donné des conseils, de la force, de l’amour et des valeurs qui ont façonné l’homme que je suis devenu. Je donnerais tout pour pouvoir avoir encore une conversation avec elle. Pour lui poser encore une question. Pour entendre encore sa voix. Pour la serrer encore une fois dans mes bras, » a déclaré le Norvégien en hommage à sa maman. Endeuillé, Aron Dønnum n’a pas indiqué quand il reviendrait à la compétition avec le TFC. …

MBC pour SOFOOT.com