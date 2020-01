La terrible descente aux enfers d'une ancienne star de la NBA

C'est difficile à croire mais l'homme réduit à l'état de clochard perdu et à moitié fou qui se traîne sur les images qui circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux était encore il y a peu, une vedette de la NBA, le championnat de basket américain.Dans la nuit de lundi à mardi, Delonte West, réduit à l'état de clochard, a été arrêté dans les rues d'une bourgade de la banlieue de Washington, la capitale américaine. Il y a 10 ans, cet homme était le coéquipier de LeBron James à Cleveland. Slim doing bad NBA need to offer him some help pic.twitter.com/b7MtTj9JAt-- Maybe: Damani (@damani_givens) January 21, 2020 Sur une vidéo, on le voit assis sur le trottoir, les mains semble-t-il menottées derrière le dos. Il a le torse nu couvert de tatouages. C'est grâce à eux qu'on reconnaît l'ancien joueur, méconnaissable par ailleurs. Visiblement pas dans son état normal, le vagabond insulte les forces en leur lançant : « j'en ai rien à foutre » (« I don't give a fuck ! »). Il ressemble à un vieillard alors qu'il n'a que 36 ans.Dans une autre vidéo plus terrible encore qui fait le buzz, on voit un homme qui se fait tabasser sur une bretelle d'autoroute devant des voitures à l'arrêt. La vidéo a été tournée à quelques centaines de mètres de l'endroit où a été retrouvé West. L'homme à terre lui ressemble étrangement. Après enquête, il s'agit bien de lui. Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it's crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6-- Meashanull (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020 Que lui est-il arrivé ? Nul ne le sait à cette heure. Mais aux Etats-Unis, cette descente aux enfers d'une ancienne star de la NBA ne semble pas surprendre. La dernière fois que l'ancien joueur passé par Cleveland, Boston et Dallas a fait parler de lui, c'était en 2016. ...