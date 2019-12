La Terre est en train de perdre la boussole

Cette année, le Père Noël a de la chance ! Même s'il utilise une boussole ou un GPS après avoir fait sa tournée de cadeaux, il va pouvoir retrouver sans problème le chemin de sa maison dans le grand Nord.La raison ? Depuis plusieurs mois, le pôle Nord magnétique (c'est-à-dire l'endroit où les lignes de champ magnétique terrestre plongent à la verticale vers le centre de la terre) s'approche de plus en plus du pôle Nord géographique... Sauf qu'il pourrait bien se prendre les pieds dans le tapis dans les prochaines années.D'ici 20 ans, nos boussoles pointeront à l'est du véritable nord géographiqueCar selon les scientifiques, le pôle Nord magnétique où pointent les aiguilles des boussoles, qui erraient autour du Canada entre 1590 et 1990, est passé à la vitesse supérieure pour prendre la direction de la Sibérie ! National Geophysical Data Center Sur les trente dernières années, ce point a commencé à dériver de 10 km par an à désormais près de 50 km par an. « C'est le changement enregistré le plus rapide depuis le milieu du XVIe siècle », a expliqué il y a quelques jours Ciaran Beggan, géophysicien au British Geological Survey. D'ici 2040, à ce rythme, nos boussoles pointeront à l'est du véritable nord géographique. British Geological Survey Une donnée qui n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, tous les systèmes de navigation utilisés par les compagnies aériennes, les militaires, les forages pétroliers se basent sur ce point qui doit être le plus précis possible. Pour les automobilistes ou les randonneurs, cette évolution ne change pratiquement rien.C'est pourquoi, tous les cinq ans, la British Geological Survey et la National Oceanic and Atmospheric Administration (Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique) publient une mise à jour du Modèle magnétique mondial (MMM).Or, ce MMM, qui avait mis à jour en 2015, s'est révélé être faux et pouvant ...