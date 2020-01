La tension monte entre Washington, Téhéran et Bagdad

Jusqu'où ? C'est la question que pose l'escalade pour le moins inquiétante à laquelle se livrent les Etats-Unis et l'Iran depuis l'assassinat, vendredi, par un drone américain, du général Soleimani. Outre-Atlantique, certains médias n'hésitent plus à s'interroger sur les risques d'une « troisième guerre mondiale » tandis que le régime des Mollahs parle de « crimes de guerre. » Preuve que la mort du général Soleimani marque un tournant dans la confrontation qui s'est installée entre les Etats-Unis, leurs alliés et Téhéran depuis la sortie américaine, en 2018, de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015.Dimanche, la tension est encore montée de plusieurs crans. Face aux menaces du président Trump de frapper 52 sites iraniens - autant que le nombre d'Américains otages dans l'ambassade américaine à Téhéran en 1979 - Téhéran a promis une riposte « militaire ». Une posture belliqueuse qui semble avoir le soutien de la population de la république islamique. Dans les rues de la capitale iranienne, les funérailles du général Soleimani ont ainsi drainé une foule tellement massive - « des millions de personnes du peuple révolutionnaire », selon les autorités- que la cérémonie d'hommage a dû être annulée.En Irak, la tension est à son combleL'ensemble du camp allié de l'Iran a aussi l'arme au pied. En Syrie, au Liban et au Yémen, les factions pro-iraniennes menacent de s'en prendre aux intérêts américains sur leur territoire. L'armée américaine va « payer le prix » de l'assassinat du général Soleimani, a averti le chef du Hezbollah libanais. « Le juste châtiment visera la présence militaire américaine dans la région : les bases militaires américaines, les navires militaires, chaque officier et soldat dans la région », a précisé le leader chiite.Mais c'est bien sûr en Irak que la tension est à son comble. Le Hachd - une coalition paramilitaire de milices en majorité ...