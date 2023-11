La tempête Ciaran se décale vers le nord, un mort et de nombreux dégâts

De l'écume de mer dans les rues de Penmarc'h, dans le Finistère lors de la tempête Ciaran, le 2 novembre 2023 ( AFP / FRED TANNEAU )

La tempête Ciaran, qui a fait un mort et 16 blessés, se décalait vers le nord de l'Hexagone et vers l'Angleterre jeudi à la mi-journée, tandis que l'évaluation des dégâts commence dans les régions touchées par les vents qui ont atteint les 200 km/h.

Un chauffeur routier quinquagénaire a été tué par un arbre tombé sur la cabine de son poids lourd dans l'Aisne, département placé en vigilance jaune vent.

Quinze personnes ont par ailleurs été légèrement blessées dont sept sapeurs-pompiers et une personne a été gravement blessée à Roubaix (Nord), a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La tempête poursuivait jeudi à la mi-journée sa route vers les Hauts-de-France et l'Angleterre. "Ça a soufflé dur, je n’ai jamais connu ça", a dit à l'AFP Marc Fedini, premier adjoint de Périers, une commune de 2.360 habitants dans la Manche, où des ardoises parsèment des rues.

"Une toiture s’est complètement envolée", a-t-il témoigné. L'école a perdu des tuiles et a été inondée. "Nous ne sommes pas certains de pouvoir la rouvrir lundi", a indiqué Marc Fedini.

Les vents ont aussi entraîné de nombreuses coupures d'électricité et des arbres couchés dans plusieurs départements de l'ouest du pays. Environ 980.000 foyers restaient privés d'électricité, dont 575.000 en Bretagne et 315.000 en Normandie, a indiqué Enedis à la mi-journée.

- Vague géante -

Plusieurs records absolus de vent ont été battus dans le Finistère, avec 193 km/h à Plougonvelin ou encore 155 km/h à Brest.

Carte montrant les records de vitesse des vents battus lors de la tempête Ciaran, au 2 novembre 2023 à 7h30 GMT ( AFP / Cléa PÉCULIER )

Le préfet du Finistère, Alain Espinasse, a évoqué lors d'un point presse des rafales "à 207 km/h à la pointe du Raz, c’est du jamais vu" sur une station météo installée sur un sémaphore, qui ne fait pas référence pour Météo-France.

A Brest, les dégâts matériels sont considérables avec des dizaines d’arbres déracinés, des centaines de branches tombées au sol, rendant certaines rues impraticables.

La toiture d'un lycée et celle du stade Francis ont été endommagées. Une grue s'est cassée en deux dans le centre-ville, le bras pendant dans le vide.

Par précaution, des habitants d'un immeuble voisin ont été évacués, comme Valentina Roche. "J’ai pris mon chat, j’ai mis un manteau, un petit pull et on est partis dans un gymnase", témoigne-t-elle.

Au total, 23 départements étaient en vigilance orange jeudi à la mi-journée sur l'ensemble du littoral atlantique et de la Manche, ainsi que dans le Sud-Est et en Corse, indique Météo-France, pour des risques liés au vent, aux vagues-submersion ou à la pluie, selon les départements.

"La vigilance reste de mise parce que c'est maintenant le risque de submersion et de vagues géantes qui pourraient entraîner des dégâts", a averti le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur BFMTV, parlant d'"une vague de plus de 20 mètres du côté de Brest".

Des employés municipaux déblayent les routes après le passage de la tempête Ciaran à l'Ile-Tudy, dans le Finistère, le 2 novembre 2023 ( AFP / FRED TANNEAU )

A Carnac, dans le Morbihan, "on est plutôt soulagés, on s’attendait à pire", a témoigné le maire, Olivier Lepick, à l'AFP.

"Il y a eu un gros coup de vent évidemment mais pas de dégâts majeurs, pas de victimes. Des arbres arrachés, quelques voitures écrasées. Le fait que la dépression passe la nuit a évidemment changé la donne: à 02H00 du matin, les gens vont rarement observer la mer", a-t-il dit.

Plus au sud, à Guérande, en Loire-Atlantique, un paludier des marais salants, Yann Henry, s'inquiétait pour des "points déjà fragilisés par la tempête Céline le weekend dernier". "On attend la marée basse pour aller voir s’il y a de gros dégâts", a-t-il expliqué.

Dans le Finistère, l'interdiction d'emprunter l'ensemble du réseau routier, exception faite pour les véhicules de secours et d'intervention, était progressivement assouplie à la mi-journée, avec certains axes rouverts à la circulation.

Dans les Côtes-d'Armor et la Manche, les poids lourds peuvent de nouveau circuler.

Dans le Morbihan tout comme dans les Côtes-d'Armor ou encore dans la Manche, il reste toutefois recommandé de ne pas utiliser son véhicule, l'accès aux forêts est interdit et il est déconseillé de se rendre sur le littoral.

- Vols annulés -

A l’aéroport de Beauvais (Oise), quasiment tous les vols ont été annulés jusqu’à la mi-journée. Le trafic à destination de l'aéroport de Lille-Lesquin "est suspendu jusqu'à 17H00", a indiqué la préfecture des Hauts-de-France.

Pour les trains, la circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire est interrompue de mercredi soir à vendredi matin. Quant aux TGV, si 90% d'entre eux devraient circuler, la circulation est interrompue sur les axes Paris-Le Mans et Paris-Nantes.

La SNCF a recensé "plusieurs dizaines d'incidents" en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, mais aussi en Ile-de-France, et "dans une moindre mesure en Aquitaine-Poitou Charentes et Lorraine-Champagne-Ardennes" avec des chutes d'arbres et de branches sur des voies ou des caténaires. Des trains Eurostart devraient être supprimés.

Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses…) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité humaine peut les amplifier.