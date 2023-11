La tempête Ciaran balaie le nord-ouest de la France, premiers dégâts

Une route interdite à la circulation à Carantec (Finistère), en prévision de l'arrivée de la tempête Ciaran, le 1er novembre 2023 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Trois départements du nord-ouest entraient progressivement depuis minuit en vigilance rouge pour affronter la tempête Ciaran qui a atteint la pointe bretonne dans la soirée, infligeant ses premiers dégâts et faisant un blessé léger.

Le Finistère a basculé en vigilance rouge vent à minuit. Suivront les Côtes d'Armor à 2H00 et la Manche une heure plus tard.

Dans le Morbihan, des rafales de près de 140 km/h ont été enregistrées à l'île de Groix, a indiqué la préfecture du Morbihan qui signale une centaine d'arbres tombés et l'effondrement de la toiture d'un restaurant à Arzon.

Le Finistère déplore un blessé léger, suite à un accident routier provoqué par une chute d’arbre à Plouédern, précise la préfecture.

En fin de soirée, les pompiers étaient intervenus une trentaine de fois et une quarantaine de personnes ont été évacuées préventivement, dont les habitants d'une vingtaine de maisons à Treffiagat, suite à la fragilisation du cordon dunaire dans le secteur lors des grandes marées le week-end dernier.

La préfecture signale également sur X "des coupures et chutes de lignes électriques".

Selon Ouest-France, des avions en difficulté au-dessus de l'aéroport de Nantes en raison des vents ont finalement été déroutés vers Toulouse.

Emmanuel Macron s'est joint mercredi en soirée aux nombreux messages des autorités incitant à la prudence face à cet évènement climatique. "Ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les vents, qui frappent la Bretagne depuis minuit, pourraient atteindre 170 km/h en rafales au large de la pointe bretonne et du Cotentin dans les heures qui suivent. Ils pourraient souffler jusqu'à 150 km/h à l'intérieur des terres. Des vagues de huit à dix mètres sont attendues sur une partie du littoral atlantique.

Le nombre de départements qui seront placés en vigilance orange, pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation, est quant à lui passé de 17 à 31.

Parmi les nouveaux départements classés en orange figurent une partie de l'Ile-de-France, dont Paris, pour vents violents.

Tout le littoral du Pas-de-Calais aux Pyrénées-Atlantique est désormais en vigilance orange vagues-submersion pour jeudi, de même que les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. La Corse-du-Sud est également en vigilance orange pour orages ainsi que pluie-inondation.

Selon Arnaud Wilm, porte-parole de la Sécurité publique interviewé sur BFMTV, 12.500 pompiers sont prépositionnés en France pour faire face à Ciaran.

- "poids-lourds interdits"-

Des ostréiculteurs mettent leurs sacs d'huîtres à l'abri à l'approche de la tempête Ciaran, à Ars-en-Ré (Charente-Maritime), le 1er novembre 2023 ( AFP / YOHAN BONNET )

Un peu partout sur le littoral, les appels à la prudence, notamment pour les promeneurs et les plaisanciers, se sont multipliés.

En raison notamment des risques de chutes d'arbre dus aux vents violents, le secteur des transports fonctionnera au ralenti jeudi dans l'ouest du pays.

"Sur le plan routier, nous avons pris des mesures via les préfectures d'interdiction de circulation des poids lourds (...) Cela sera poursuivi dans la journée de jeudi notamment dans toute la région Bretagne", a affirmé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune.

Le ministère de l'Intérieur a ensuite précisé que l'Ille-et-Vilaine, en vigilance orange, n'était pas concernée par cette interdiction de circulation.

La SNCF a annoncé prévoir jeudi matin des "arrêts préventifs des circulations ferroviaires" sur une partie du RER A, plusieurs lignes du transilien (L, J, U et partiellement N) et le tram T13.

Les aéroports de Brest et Quimper, notamment, "ne seront pas en service entre la fin d'après-midi et au moins la matinée de demain", a-t-il ajouté.

Pour les trains, la circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire sera interrompue de mercredi soir à vendredi matin. Quant aux TGV, si 90% d'entre eux devraient circuler, la circulation sera interrompue sur les axes Paris-Le Mans et Paris-Nantes.

Outre les vents, Météo-France s'inquiète d'un "épisode pluvieux donnant d'importantes quantités de précipitations en peu de temps sur des sols déjà saturés", avec notamment de possibles chutes d'arbres encore très feuillus.

- "Puissantes vagues" -

L'agence météorologique prévient également que la tempête va susciter un "phénomène vagues-submersion remarquable (...) Le déferlement de grosses et puissantes vagues, associé à des niveaux marins relativement élevés, nécessite une vigilance toute particulière".

Ces vagues-submersion s'avèrent particulièrement dévastatrices sur le littoral où des promeneurs imprudents sont régulièrement emportés.

Pluie et vent à Arcachon (Gironde), avant l'arrivée sur l'ouest de la France de la tempête Ciaran, le 1er novembre 2023 ( AFP / Philippe LOPEZ )

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), le dispositif d'alerte aux vagues-submersion a été déployé sur le littoral.

Au plus fort de l'alerte, attendu jeudi entre 16H00 et 23H00 dans cette ville, l'accès aux plages, promenoirs et locaux exposés en front de mer sera interdit, tout comme les activités nautiques. Une ligne continue de sacs de sable de protection, appelé "big bags", a été mise en place.

La Grande-Bretagne se prépare également à l'arrivée de Ciaran, notamment la pointe sud-ouest et le pays de Galles.

Pluie à Arcachon (Gironde), avant l'arrivée sur l'ouest de la France de la tempête Ciaran, le 1er novembre 2023 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses…) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité humaine peut les amplifier.

Concernant plus précisément les phénomènes de vagues-submersion sur les côtes, ceux-ci risquent de devenir plus dangereux avec la montée du niveau de la mer liée à la fonte des glaces, en particulier lors des tempêtes.