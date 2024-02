information fournie par So Foot • 26/02/2024 à 11:33

La technique de David Raya pour se protéger des cambriolages

Tous les moyens sont bons pour s’améliorer défensivement à Arsenal.

Alors qu’une vague de cambriolages touche les domiciles des footballeurs dernièrement, David Raya se serait débrouillé lui-même pour se protéger de toute intrusion. Selon les informations du Sun , le portier d’Arsenal entraîne un American Bully XL, une race de chien réputée comme étant dangereuse et qui a été interdite en Grande-Bretagne au mois de novembre 2023. L’Espagnol a obtenu un certificat d’exemption pour adopter l’animal d’un an nommé « Goku » . Celui-ci vivrait dans une cage sécurisée de plusieurs millions de livres. Raya a aussi loué les services d’une société d’experts pour former son chien à la protection.…

FL pour SOFOOT.com