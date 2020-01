La syndicat mondial des footballeurs s'étonne du nouveau rôle de Platini

Du rififi à la Fifpro ? Le syndicat mondial des footballeurs s'est étonné, vendredi, de l'arrivée de Michel Platini comme conseiller personnel du président Philippe Piat, soulignant qu'un tel rôle n'avait pas été débattu au sein de son comité directeur.« À la lumière des informations de presse associant Michel Platini à un rôle dans notre organisation, la Fifpro aimerait déclarer publiquement qu'aucun poste similaire n'a été évoqué, encore moins approuvé, par le comité de direction », a annoncé l'institution basée aux Pays-Bas.Ce communiqué lapidaire de la Fifpro ne surprend pas du tout Piat, l'actuel président de la Fifpro. « Oui, je m'y attendais. Comme toujours, je vais accuser les journalistes. Avant que cela se fasse, il fallait que le Board et la Fifpro soient au courant. Comment toujours, on a été plus vite que la musique. La réalité, c'est ça. » Et de poursuivre : « Je ne sais pas comment les journalistes étaient au courant. Quand on m'a posé la question, j'étais obligé de dire oui, mais que c'était prématuré. » Touché par la tournure des événements, Piat ajoute : « Ça ne chagrine beaucoup. Je suis navré de voir comment cela se passe. Il n'y avait pas d'urgence. C'est dommage que cela ait pris de telles proportions. C'est la vie. »Tenté par le poste de président de la FifproEn début de semaine, Philippe Piat avait déclaré faire de Platini son conseiller personnel. « Compte tenu de son aura, de son entregent, des connaissances et des fonctions qu'il a occupées, c'est quelqu'un d'important qui sera écouté au plus haut niveau. Comme il était libre, ça a facilité le rapprochement, a-t-il expliqué. À partir du moment où il est bénévole et qu'il n'occupe pas de fonction élective, il n'y a rien qui nous empêche de parler dès maintenant. »Piat a ainsi clairement rouvert les portes du milieu du football à Platini qui a fini de purger, le 8 octobre ...