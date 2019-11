La surveillance des réseaux sociaux contre la fraude fiscale passe un cap à l'Assemblée

Les députés ont légèrement restreint le dispositif qui va permettre à Bercy d'aspirer massivement des données sur les réseaux sociaux pour lutter contre certaines fraudes.

Faisant fi des vives réserves du gendarme français de la vie privée, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, mercredi 6 novembre, l'article 57 du projet de loi de finance pour 2020. Même si elle l'a très légèrement restreint, cette dernière a préservé l'essentiel de ce texte qui va permettre aux services fiscaux et douaniers de collecter massivement des données des Français sur les réseaux sociaux pour détecter certaines fraudes au moyen de programmes informatiques.

Au mois de septembre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait tiré à boulet rouge sur ce projet, dénonçant son caractère très intrusif dans la vie privée des internautes. Cela n'a pas freiné les députés de la commission des finances.

« L'administration procède déjà à des recherches sur Internet, par des agents. Il s'agit ici que ce soit fait par des robots et des algorithmes » a défendu Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances. Ce dernier est à l'origine de la principale modification du texte, un amendement venu rogner sur la liste des fraudes qui pourront être détectées par les aspirateurs à données de Bercy. Ces derniers ne pourront être activés que pour détecter les activités non déclarées, l'économie souterraine et les infractions en matière de domiciliation fiscale.

Un article compatible avec le droit européen ?

Les députés ont aussi interdit à l'administration fiscale de recourir à une entreprise sous-traitante pour aspirer les données des internautes, accéléré le délai sous lequel les données inutiles devront être supprimées et restreint les données que les agents du fisc pourront utiliser à celles qui leur seront « strictement nécessaires ».

