La surprise Jacquelin ! par Etienne Comte (iDalgo) Sensation tricolore à Antholz. La délégation française décroche son premier titre mondial aux championnats du monde de biathlon 2020 grâce à l'exploit d'Emilien Jacquelin. A 24 ans, le natif de Grenoble décroche sa première victoire au plus haut niveau dans une épreuve individuelle. Parti de la sixième place ce dimanche, avec près de 30 secondes à rattraper, il passe en revue le russe Loginov, vainqueur du sprint, ses compatriotes, Martin Fourcade et Quentin-Fillon Maillet ainsi que les deux frères norvégiens, Johannes et Tarje Boe. Quel tableau de chasse ! La clé du succès de Jacquelin : un sans-faute au tir, réalisé par seulement deux concurrents sur 60. Au terme de sa folle remontée, il bat au sprint le grand favori des championnats, Johannes Boe, Loginov décroche le bronze. Martin Fourcade termine 4e, Fillon-Maillet et Desthieux prennent les 7e et 8e places.

