information fournie par So Foot • 06/04/2024 à 23:10

La suprenante banderole des supporters parisiens pendant PSG-Clermont

La fameuse union sacrée avant la Ligue des champions ?

Un peu moins d’une semaine après que le tifo des supporters marseillais a fait débat à cause d’un potentiel sponsoring en faveur de l’humoriste Redouane Bougheraba, c’est au tour des supporters du Paris Saint-Germain de se mettre en évidence avec l’une de leur création. Sauf que cette fois-ci, elle ne devrait pas énerver la direction du club. En effet, durant la première période du match face à Clermont, les ultras de la tribune Auteuil ont déployé une banderole en hommage aux têtes pensantes du club cette saison. Sur cette dernière, déployée en tribune Auteuil, on peut en effet lire : « Président Nasser, Mr Campos et Coach Enrique : un trio qui met le PSG à l’honneur ».…

JF pour SOFOOT.com