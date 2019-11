La suppression de la taxe d'habitation rapportera près de 8 milliards aux plus riches

Initialement exclus, les 20 % de ménages les plus aisés capteront à eux seuls 44,6 % des 17,6 milliards amputés du budget de l'Etat.

Elargie à tous les contribuables, la suppression de la taxe d'habitation coûtera, en tout, 17,6 milliards d'euros par an aux finances publiques. Cette réforme, qui figurait dans le programme d'Emmanuel Macron, ne devait initialement pas concerner les 20 % de foyers les plus aisés. Mais le gouvernement a confirmé, le 12 juin, que ces derniers en seront eux aussi finalement exonérés. Selon les données fournies par le ministère de l'économie et des finances, ces « 20 % » capteront à eux seuls 44,6 % des 17,6 milliards amputés du budget de l'Etat.

Dans un communiqué publié mercredi 19 juin, le ministère vante une économie de 723 euros par foyer. Une moyenne qui masque de fortes disparités. Ainsi, les foyers les plus modestes, qui bénéficieront les premiers d'une suppression de la taxe à 100 % d'ici à 2020, économiseront 555 euros en moyenne, tandis que les 20 % les plus riches profiteront, eux, d'un gain moyen de 1 158 euros.

La facture sera particulièrement salée à Toulouse

L'Etat s'est engagé à rembourser « à l'euro près » le manque à gagner des collectivités locales provoqué par la suppression de la taxe. En élargissant la mesure à l'ensemble des foyers, la facture s'annonce salée dans de nombreuses communes.

Les données mises en ligne détaillent pour chaque commune le nombre de foyers concernés par la première vague de suppressions jusqu'en 2020, puis pour les foyers « aisés » jusqu'en 2023, et les montants associés. A partir de ces données, nous avons pu calculer le surcoût généré par l'élargissement de la réforme aux plus aisés.

