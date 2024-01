La Superligue dénonce les menaces de l’UEFA dans une lettre ouverte

C’est la guerre en Europe.

La société promotrice de la Superligue, A22 Sports Management, a adressé ce mercredi une lettre à l’UEFA pour lui intimer de cesser immédiatement son comportement anticoncurrentiel envers son projet de nouvelle compétition européenne. La société explique être victime d’une campagne ciblée de la part de l’instance : « Il s’agit notamment du dénigrement constant et inacceptable de la réputation d’A22 dans les médias et ailleurs, ainsi que des pressions et menaces exercées en coulisses sur les clubs européens pour les empêcher d’envisager des projets potentiels impliquant A22 et les pousser à annoncer leur soutien public aux compétitions de l’UEFA.» …

FL pour SOFOOT.com