information fournie par So Foot • 12/02/2024 à 22:02

La Supercoupe du Chili suspendue à cause d’un feu en tribunes

Allumeeeeeezzzzzz le feu !

Et l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos s’est embrasé. Alors que le Colo-Colo d’Arturo Vidal menait 2-0 contre Huachipato et se dirigeait vers la victoire en Supercoupe du Chili, la rencontre a dû être stoppée en raison de sérieux débordements dans les tribunes. D’après La Tercera , la situation a dégénéré lorsque des ultras de Colo-Colo ont essayé de pénétrer sur la pelouse. La police a tenté de contenir les supporters, et le match a pu reprendre tant bien que mal, mais seulement temporairement.…

QB pour SOFOOT.com