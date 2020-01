La Supercoupe d'Espagne, ça dégage !

Cette semaine s'ouvre une nouvelle ère pour la Supercoupe d'Espagne, disputée sous forme de Final Four en Arabie saoudite. Et même si plus grand-chose ne nous surprend aujourd'hui, tout ce cirque est bien triste.

Juventus-Lazio, à couteaux tirés

Des millions, mais par pour tout le monde

Copier sur ses voisins n'a pas toujours que du bon. En 2018, la LNPA italienne décidait, après déjà de nombreux écarts aux États-Unis, au Qatar ou en Chine, de définitivement délocaliser la Supercoppa italiana en Arabie saoudite : résultat, Juve et Lazio sont venues rafler les deux derniers trophées à Djeddah puis Riyad, et chaque édition a ramené son lot de polémiques. Il en fallait bien plus pour décourager Luis Rubiales et la RFEF. De l'autre côté des Pyrénées, on a également cédé aux sirènes d'une monarchie saoudienne moins concentrée sur les coups de pression de l'ONU qu'à soigner son image à l'international via les paillettes que peut lui amener le sport mondial (coucou le Dakar 2020) : pour les trois prochaines saisons, la Supercopa de España se tiendra à Djeddah, à 4500 kilomètres de Madrid. Côté espagnol, ce choix couplé au lancement d'un nouveau format représente une grosse rupture avec ce qui se faisait depuis 1994, à savoir la tradition de la double confrontation pour lancer la saison.Déjà que la cuvée 2018 et ce match simple au Maroc avaient fait jaser... Les instances n'ont pas tremblé au moment de signer cet accord avec le pays des droits de l'homme du kebsa, et n'ont pas fait les choses à moitié en matière de bouleversement. Ce n'est pas un, pas deux, mais bien trois matchs que le stade Roi-Abdallah s'apprête à accueillir, avec demi-finales et finale. C'est comme ça que le Real et l'Atlético, qui sortent d'une saison blanche, mais ont accompli l'exploit d'accrocher le podium de Liga, se retrouvent dans le coup. Alors que le contrat italien - un match par an - ne rapporterait que 7 millions et demi d'euros par édition, celui signé par la Fédération espagnole devrait permettre de faire rentrer 30 briques dans les caisses, à répartir entre la RFEF Lire la suite de l'article sur SoFoot.com