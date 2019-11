La Suisse pleure Köbi Kuhn

Elégant meneur de jeu du grand FC Zurich des années 1960 et 1970 et sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 2001 et 2008, Köbi Kuhn est décédé mardi à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue maladie. Derrière son regard doux de grand-papa apaisé et sans histoire, celui qui a remis la Nati à flot cachait pourtant des blessures à vif, entre agression sexuelle dans le club de son enfance et mouron permanent pour sa fille unique, décédée l'an dernier après des années à se débattre dans l'enfer de la drogue.

Reposez en paix coach. Ma gratitude envers vous sera eternelle. pic.twitter.com/6AFfrrN3tr -- Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) November 26, 2019

Alex Frei : "On nous a donné et repris un ange"

Noyée par les polémiques sur la VAR à retardement ou les débats sur l'état de forme de Neymar, la nouvelle est passée presque inaperçue de ce côté-ci du Jura. Mais de l'autre côté du mont d'Or, la nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe : Köbi Kuhn est décédé mardi à lâge de 76 ans, des suites d'une longue maladie pulmonaire. Provoquant une vague d'émoi peut-être bien sans précédent en Helvétie pour une personnalité issue du monde du football." Ces paroles d'Alex Frei, relayées par lemardi soir, résument parfaitement le sentiment qui règne dans la patrie de Guillaume Tell. Il est impossible de trouver un Helvète, même parmi ceux pour qui le foot n'existe qu'au mois de juin des années paires, à qui Köbi Kuhn inspirait autre chose qu'une immense bouffée d'affection. Pour le grand public comme pour les fans de foot de moins de 30 ans, Köbi Kuhn est ce "grand-papa" apaisé et flegmatique, au regard d'une douceur infinie, et paradoxalement associé à des moments d'extase nationale pas loin d'être inédits.Pour les plus anciens qui ont connu le Jakob Kuhn en crampons, il est même bien plus que cela. Meneur de jeu du grand FC Zurich et unanimement décrit comme étant "d'une rare