La Suisse élimine la Nouvelle-Zélande et accède aux huitièmes

Suisse 0-0 Nouvelle-Zélande

La Nati n’a pas eu de Mauron à se faire.

Dans l’obligation de l’emporter pour s’assurer une place en huitièmes, la Nouvelle-Zélande n’a pu faire mieux qu’un nul face à la Suisse (0-0) et regardera la suite de sa Coupe du monde depuis la maison. La Nati boucle, quant à elle, sa phase de poules en tête du groupe A et continue son aventure. Pour s’éviter une mauvaise surprise, les Helvètes se sont montrées précises et incisives dès les premières minutes. Après un bon quart d’heure, la Nouvelle-Zélande a enfin commencé à pointer le bout de son nez et s’est même procurée les plus belles occasions du premier acte. Sur un long ballon, Jacqui Hand a par exemple déposé l’arrière-garde suisse et tenté de lober Gaëlle Thalmann… barre transversale (24 e ). Dans la foulée, les Ferns ne se sont pas montrées assez opportunistes pour profiter d’un cafouillage dans la surface adverse suite à un corner (25 e ).…

FP pour SOFOOT.com