La Suède ou un autre troisième... quel adversaire pour les Bleus en seizièmes ?

La Suède ou un autre troisième... quel adversaire pour les Bleus en seizièmes ?

Bonjour les maux de tête. Avec ce nouveau format de Coupe du monde à 48 équipes, difficile de comprendre quelle sélection l’équipe de France va affronter en seizièmes, eux qui ont assuré leur première place du groupe I en battant la Norvège (1-4). Et c’est bien normal, puisque les Bleus ne connaissent pas encore officiellement leur adversaire pour le premier tour de la phase à élimination directe.

Enfin presque. En l’état, la France a de grandes chances d’affronter au autre pays scandinave, la Suède , actuelle première du classement des meilleurs troisième, place qui dans le très complexe tableau du Mondial à 48 est attribué au premier du groupe I. La France, donc.…

TJ pour SOFOOT.com