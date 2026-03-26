La Suède et la Pologne se disputeront une place pour le Mondial

La Suède et la Pologne se disputeront une place pour le Mondial

La dernière marche est la plus haute. La Suède ou la Pologne verra le Mondial à la maison. Si ces deux nations se sont imposées lors de cette folle soirée de barrages, elles devront croiser le fer ce mardi (20h4) pour voir les États-Unis cet été.

Gyökeres porte la Suède

La Suède, 42 ème au classement FIFA, a vraiment changé depuis l’arrivée de Graham Potter, en octobre. Elle a dominé l’Ukraine (3-1) grâce à un triplé de Viktor Gyökeres, qui a montré tout son talent du pied droit, en contre attaque et sur penalty. L’attaquant d’Arsenal espère emmener les Blågult au Mondial pour la première fois depuis 2018. Les Nordistes affronteront la Pologne, qui a renversé l’Albanie ( 2-1) .…

UL pour SOFOOT.com