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La Suède et l'Autriche promues en Ligue A, l'Irlande du nord s'offre une finale
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 23:24

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La Suède et l'Autriche promues en Ligue A, l'Irlande du nord s'offre une finale

La Suède et l'Autriche promues en Ligue A, l'Irlande du nord s'offre une finale

L’ascenseur est presque plein. La soirée de samedi a délivré plusieurs verdicts au deuxième étage de la Ligue des nations. Une Ligue B où n’évoluera plus la Suède dans deux ans, les Blågult ayant assuré leur première place en dominant la Bosnie-Herzégovine (3-2) . Une victoire d’un cheveu alors que les Suédois avaient pris trois buts d’avance en première période grâce notamment à deux penaltys de Viktor Gyökeres, avant de se faire très peur. Sead Kolašinac – buteur – et les siens y ont cru, mais ils restent en deuxième position. Moins de spectacle mais tout autant de bonheur pour l’Autriche, qui a également validé le gain de sa poule en venant à bout de l’Irlande grâce à un but tardif de Saša Kalajdžić (1-0) .

L’Irlande du nord continue d’étonner et s’offre une finale

Heureusement, il reste au moins un groupe avec du suspense. Celui de l’Irlande du nord, qui est allée chercher un nouveau succès au forceps face à l’Ukraine (1-0) . Deux finales seront donc à jouer mardi : les nord-irlandais tenteront de résister (ou de l’emporter) en Hongrie pour monter, tandis qu’Ukrainiens et Géorgiens se battront pour ne pas descendre.…

TB pour SOFOOT.com

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