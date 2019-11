La Suède compose son billet, l'Espagne et l'Italie se baladent

En s'imposant en Roumanie, la Suède a composté son billet pour l'Euro 2020. Dans le même temps, déjà qualifiés, l'Italie et l'Espagne se sont baladés respectivement en Bosnie (0-3) et face à Malte (7-0). À noter, un autre carton, celui du Danermark face à Gibraltar (6-0). Une pluie de buts.

Bosnie 0-3 Italie

Espagne 7-0 Malte

L'Italie ne s'arrête plus de gagner. Déjà qualifiée, lade Mancini est pourtant allée faire le boulot en Bosnie en balayant la formation emmenée par Pjani? et Džeko (0-3). Dominateurs et réalistes, les Azzurri ont rapidement ouvert le score grâce à un enchaînement d'Acerbi dans la surface(21). Belotti s'est ensuite chargé de définitivement mettre hors d'état de nuire une décevante formation bosniaque, en déboulant côté droit d'abord avant de servir Insigne pour le 2-0 (37). Puis, en seconde période, en partant à la limite du hors-jeu, qui vient éteindre les derniers espoirs de la Bosnie. Neuf succès en autant de rencontres dans cette campagne européenne, et surtout une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues qui offre à Mancini la meilleure série de l'histoire pour la sélection nationale. En route vers le Grand Chelem pour la, désormais ?