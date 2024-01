La streameuse star Pokimane quitte Twitch

Imane Anys, plus connue sous le pseudonyme Pokimane, à Los Angeles, aux États-Unis, le 9 mars 2023. ( AFP / PATRICK T. FALLON )

Pokimane, la streameuse la plus suivie au monde avec 9,3 millions d'abonnés, a annoncé mardi soir son départ de la plateforme de streaming Twitch, sans donner d'indications sur ce qu'elle compte faire désormais.

"La fin d'une ère", a partagé la jeune femme de 27 ans dans un message posté sur ses comptes X (anciennement Twitter) et Instagram, accompagné d'une photo de l'application Twitch.

De son vrai nom Imane Anys, Pokimane est l'une des stars de la plateforme de streaming de jeux vidéo d'Amazon, qui l'a régulièrement mise en avant et sur laquelle elle diffuse depuis plus de dix ans ses parties de "League of Legends" ou "Fortnite".

"Quel incroyable parcours", a réagi Twitch sur X, ajoutant qu'elle aurait "toujours une place" chez eux.

La streameuse maroco-canadienne n'a pas indiqué dans l'immédiat si elle rejoignait une autre plateforme de streaming ou si son départ était synonyme d'une pause dans sa carrière.

Ces dernières années, de nombreuses stars du streaming ont déserté la plateforme d'Amazon au profit de ses concurrents comme YouTube Live de Google ou le dernier né Kick. Apparu en 2022, ce service de streaming promet aux créateurs plus de liberté et une meilleure répartition des revenus.

De nombreux créateurs ont également annoncé ces derniers mois mettre un terme à leur carrière en ligne, comme l'Américain Matthew Patrick (18,9 millions d'abonnés sur YouTube) ou le Britannique Tom Scott (6,4 millions d'abonnés sur YouTube), mettant en avant une certaine lassitude et un risque de burn-out.

Le départ de Pokimane est un nouveau coup dur pour Twitch, qui a annoncé début janvier devoir licencier 500 personnes, dans le cadre de vastes suppressions d'emplois opérées par Amazon. Soit, selon plusieurs médias, environ un tiers de ses effectifs.