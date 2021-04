La stratégie du gouvernement pour rembourser la dette Covid repose sur un effort "aussi inédit que peu documenté" sur les finances publiques, fustige le rapporteur du Budget au Sénat

Le gouvernement mise sur la poursuite des réformes structurelles et une plus grande efficacité de la dépense publique pour résorber la dette Covid, deux pistes "largement insuffisantes" à elles seules, dénonce Jean-François Husson.

Le ministère de l'Economie et des Finances. ( AFP / JOEL SAGET )

Le sénateur (LR) Jean-François Husson, rapporteur général du Budget au Sénat, a fustigé mercredi 21 avril le manque de précision de la stratégie envisagée par le gouvernement pour rembourser la dette Covid, qui repose notamment sur un effort important sur la dépense publique. " Le redressement des comptes publics annoncé par le gouvernement pour le prochain quinquennat implique un effort d'économies aussi inédit que peu documenté ", pointe le sénateur, qui s'est penché sur les prévisions macroéconomiques à 2027 dévoilées par le gouvernement la semaine dernière.

Ce dernier prévoit de ramener le déficit public sous la barre des 3% à cet horizon et de commencer à réduire légèrement la dette publique en 2026, en contenant à +0,7% par an en moyenne l'augmentation de la dépense publique. Pour le rapporteur général, cette ambition nécessite "un effort d'économies inédit qui peut être estimé à 65 milliards d'euros".

Pour cela, le gouvernement affirme miser sur la poursuite des réformes structurelles et une plus grande efficacité de la dépense publique . "Sur le fond, seules deux pistes sont esquissées", regrette Jean-François Husson : la poursuite de la contractualisation des dépenses avec les collectivités territoriales et la réforme des retraites. Deux mesures "largement insuffisantes" à elles seules, juge-t-il, estimant par exemple que la réforme des retraites n'aura pas de véritable effet sur les comptes publics d'ici la fin du prochain quinquennat.

"Compte tenu de l'ampleur du défi à venir, il apparaît indispensable d'engager sans tarder les travaux nécessaires pour identifier les gisements d'économies susceptibles d'être mobilisés au début du prochain quinquennat", plaide Jean-François Husson.

Enfin, le sénateur critique le fait que la dette Covid sans affectation de recettes publiques soit cantonnée à une caisse d'amortissement dédiée . Pour rembourser la dette issue de la crise, le gouvernement propose ainsi d'abonder la Caisse de la dette publique, créée en 2003 et gérée par le Trésor, par des crédits votés chaque année en fonction de la dynamique de la croissance. Selon Jean-François Husson, plutôt favorable à une simple "identification de la dette Covid dans les documents budgétaires", cette méthode serait "source de complexité", avec une règle d'indexation "pas précisée" à ce stade et qui "ferait à n'en pas douter l'objet d'incessants débats".