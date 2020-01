La statue de Zlatan Ibrahimovic déboulonnée à Malmö !

Ce dimanche, vers 1h30 du matin, des individus ont scié les deux jambes de la statue de Zlatan Ibrahimovic à Malmö en Suède. Après quoi, celle-ci est tombée, s'affaissant sur la clôture érigée pour la protéger. Les vandales ont ensuite recouvert la tête de la statue d'un maillot noir de l'équipe nationale suédoise. Derrière la statue et sur le sol à proximité, les mots « retirer » ou « emporter » ont été inscrits à la bombe de peinture.La statue de bronze, qui pèse une demi-tonne, a été dévoilée à l'extérieur du stade de la ville de Malmö en octobre, en présence du footballeur, tout sourire pour l'occasion dans son costume trois pièces. Väntan är över. #Zlatan pic.twitter.com/SkflpzgnOm-- epj (@followEPJ) January 5, 2020 La statue a déjà été vandalisée à plusieurs reprises ces derniers mois, depuis que Zlatan a annoncé qu'il prenait des parts dans Hammarby IF, une équipe basée à Stockholm, ennemi juré du Malmö FF. Au point que beaucoup d'habitants de Malmö réclament désormais le déplacement de la statue.Une initiative citoyenne concernant ce déménagement doit d'ailleurs être étudiée en février. En attendant, la municipalité indique qu'elle a été retirée « dans un local », où elle doit être réparée.Peu de temps après l'annonce, en novembre, de la prise de participation du joueur dans le club rival, un nœud coulant avait été placé autour du cou de la statue, assorti de quelques inscriptions racistes à la peinture.Nez coupéA Stockholm, la porte de la maison du joueur a été barbouillée du mot « Judas ». Un plat de hareng fermenté suédois, notoirement malodorant, a également été versé sur le seuil de la maison.En décembre, le nez de la statue a été coupé et la statue elle-même éclaboussée de peinture argentée. Ibrahimovic, qui débute un dernier contrat avec l'AC Milan ces jours-ci, est né d'un père musulman bosniaque et d'une mère catholique ...