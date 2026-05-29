La stat folle sur les titulaires de la finale 2025 du PSG cette saison

La stat folle sur les titulaires de la finale 2025 du PSG cette saison

Un cadeau empoisonné ? Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre , s’apprête à défier Arsenal, champion d’Angleterre , en finale de Ligue des champions, samedi (18 heures). Achraf Hakimi , récemment revenu dans le groupe parisien, a de grandes chances de démarrer la rencontre comme titulaire.

Deux buts encaissés en 7 minutes de temps de jeu

En cas de titularisation de l’international marocain en défense et de Fabián Ruiz, souvent blessé cette saison, au milieu de terrain, le PSG alignera les dix joueurs de champ qui ont débuté la finale du 31 mai 2025 contre l’Inter pour la première fois de la saison .…

CT pour SOFOOT.com