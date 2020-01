La start-up Atmo-Risk concurrence Météo France

En arrivant chez Christophe Mertz, on s'en voudrait presque de l'avoir interrompu en pleine partie de « Counter-Strike ». En y regardant de plus près, ce sont en réalité des cartes satellites qui défilent sur les trois écrans d'ordinateur installés sur son bureau et non les images d'un jeu vidéo. « Bienvenue chez Atmo-Risk », lance avec le sourire ce geek de la météo. C'est dans son appartement strasbourgeois du quartier de la Meinau que ce chasseur d'orages a installé sa start-up, créée en 2013. Et l'équipement est pour le moins basique. « Avec seulement trois ordinateurs, je fais tourner Atmo-Risk. Contrairement à Météo France ou à des opérateurs privés, je ne mise pas sur l'automatisation mais sur l'humain, donc je n'ai pas besoin de gros serveurs encombrants », explique le diplômé en sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat de l'université de Toulouse.La concurrence, le trentenaire alsacien l'égratigne sans complexe : « Depuis plusieurs années, le grand public est abreuvé de prévisions météo gratuites sur applications ou sur Internet. Le problème, c'est que ces données sont délivrées froidement par un robot, sans explication. » Pour proposer des prévisions « plus humanisées », Christophe Mertz s'est concentré sur le décryptage : « Je m'appuie sur des images radars et satellites partagées gratuitement par des sites allemands ou français. A partir de cela, je propose des analyses climatiques fouillées et localisées. »Des alertes personnaliséesUne expertise qui fait ses preuves, si l'on en croit la note de satisfaction de 4,9/5 attribuée par les 32 000 membres de la page Facebook d'Atmo-Risk. « Chaque matin, je poste gratuitement le bulletin météo du jour pour le grand public », précise le météorologue. Parmi ses lecteurs assidus, il y a Philippe Krick : « C'est sur Facebook que j'ai découvert Atmo-Risk. Séduit par la fiabilité des prévisions de ...