La SPAL reléguée en Serie B, Ribéry double passeur avec la Fiorentina par Florian Burgaud (iDalgo) Le multiplex de la 34e journée de Serie A, réunissant quatre rencontres, a été riche en enseignements. Tout d'abord, Brescia, en battant la SPAL (2-1) de Bryan Dabo, buteur à la 42e minute, précipite son adversaire en Serie B. Avec cette victoire, l'ancienne équipe de Mario Balotelli, 19e, s'offre un répit : le Genoa, 17e, a battu Lecce, 18e, et prend neuf longueurs d'avance à quatre journées de la fin. Lecce, en perdant, n'a pas réussi à sortir de la zone rouge. Dans les deux autres rencontres de la soirée, signalons les deux passes décisives de Franck Ribéry lors du succès 2-0 de la Fiorentina face au Torino. Enfin, le Napoli bat difficilement l'Udinese (2-1) pour reprendre la sixième place à l'AC Milan à la différence particulière. La Roma, qui joue l'Inter ce soir, n'est qu'à un point...

