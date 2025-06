La SPA lance sa campagne d'été contre l'abandon des animaux, avec Gilles Lellouche

La SPA a lancé sa campagne annuelle de prévention contre l'abandon des animaux domestiques avant les vacances d'été, avec un film diffusé d'abord sur les réseaux sociaux, narré par l'acteur et réalisateur Gilles Lellouche ( AFP / BERTRAND GUAY )

La Société protectrice des animaux (SPA) a lancé mardi sa campagne annuelle de prévention contre l'abandon des animaux domestiques avant les vacances d'été, avec un film diffusé d'abord sur les réseaux sociaux, narré par l'acteur et réalisateur Gilles Lellouche.

Ce film d'un peu plus d'une minute, intitulé "Tu n'abandonnes jamais", est diffusé dès mardi sur les réseaux sociaux, avant la télévision et les salles UGC en juillet et en août, indique l'association dans un communiqué.

La campagne "met en scène la voix intérieure d'un animal qui s'adresse à son maître", à qui l'animal "confie sa peur la plus intime: celle d'être abandonné", détaille la SPA.

Les mots sont prononcés par Gilles Lellouche, réalisateur de films à succès tels que "Le Grand bain" ou "L'Amour ouf", et acteur parmi les plus populaires du cinéma français.

L'été dernier, la SPA avait recueilli dans ses refuges quelque 8.000 animaux, "dans un contexte de baisse des adoptions", précise l'association.

"Face à cette réalité, la SPA fait le choix de mettre à l'honneur les maîtres responsables, ceux qui tiennent bon malgré les contraintes, les imprévus ou les difficultés. En remerciant au lieu de dénoncer, elle espère provoquer un sursaut de conscience", déclare Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, cité dans le communiqué.

Sur toute l'année 2024, l'association a recueilli dans ses 64 refuges et maisons SPA 43.742 animaux, abandonnés ou maltraités: 12.253 chiens, 28.547 chats et 2.942 nouveaux animaux de compagnie ou NAC (lapins, cochons d'Inde, rats, souris, furets...), animaux de ferme et équidés. Le nombre d'animaux recueillis est en baisse de 2,5%, avait-elle indiqué dans son bilan annuel publié en janvier dernier.

Sur ces presque 44.000 animaux, environ 40.000 ont pu être adoptés.