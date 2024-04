La sonorisation des arbitres ou comment rendre le foot sourd

Dès la saison prochaine, les arbitres seront sonorisés pour expliquer leurs décisions en direct. Un dispositif annoncé par Philippe Diallo qui compte de nombreux partisans, les mêmes enthousiastes face à l’avènement de la VAR. Seul problème : le malaise autour de l’arbitrage est bien trop profond pour se régler par un énième deus ex machina.

Paris champion grâce à son nouveau sauveur Luis Enrique, Brest européen, Lorient et Reims qui s’enfoncent, la renaissance du phénix lyonnais… Il y aura beaucoup de leçons et d’histoires à raconter autour de cette saison 2023-2024. Malheureusement, un domaine occulte souvent la vérité du terrain ou la beauté du geste : l’arbitrage. Pas une journée sans qu’un président ne hurle à l’assassinat de son classement, qu’un coach ne fustige l’infamie d’une main baladeuse non sanctionnée, et que les plateaux télé ne clouent au pilori l’incompétent de service.

Encore récemment, lors du choc entre Monaco et Lille, Clément Turpin a oublié un penalty évident à la suite d’une faute de Takumi Minamino sur Tiago Santos. Le même soir, le Marseille-Nice dirigé par Jérémie Pignard s’est révélé un cas d’école. Ce dernier s’est d’ailleurs retrouvé écarté du sifflet, Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres expliquant dans L’Équipe que « pour des raisons de sérénité, on lui retirait le prochain match qu’il devait faire . Cela apparaît comme une sanction, mais c’est dans son intérêt. » Bref, il a été livré à l’opinion publique, telle une victime expiatoire. Les jeunes arbitres deviennent de plus en plus de la chair à canon médiatique pour calmer la colère des clubs.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com