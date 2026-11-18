La sonde Voyager 1 désormais à un jour-lumière de la Terre

Des participants de la célébration "Shine Bright for Voyager’s Light-Day" marquant le moment où la sonde Voyager 1 a atteint une distance d’un jour-lumière de la Terre, le 17 novembre 2026 au California Institute of Technology (Caltech), à Pasadena, en Californie ( AFP / Frederic J. BROWN )

La sonde Voyager 1 de la Nasa, qui voyage depuis près de 50 ans dans l'espace, a atteint mercredi la distance symbolique d'un jour-lumière par rapport à la Terre.

Elle qui était déjà l'objet créé par l'homme le plus éloigné de notre planète se trouve désormais à environ 26 milliards de kilomètres de nous, selon l'agence spatiale américaine.

Il faut donc maintenant 24 heures pour lui transmettre un signal, et tout autant pour recevoir une réponse.

C'est un "rappel frappant de l'immensité de l'espace", estime Tiffany Kataria, chercheuse au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, auprès de l'AFP.

"Nous rêvons souvent de voyager vers d'autres systèmes stellaires. Pourtant, il a fallu près de cinquante ans à Voyager 1 pour atteindre seulement les confins de notre propre système solaire", et la distance d'un jour-lumière, "alors que de nombreux systèmes exoplanétaires se trouvent à plusieurs années-lumière", relève-t-elle.

Lancées en 1977, Voyager 1 et sa jumelle Voyager 2 sont les seules à avoir atteint l'espace interstellaire, au-delà de notre système solaire, où elles évoluent désormais. À leur bord se trouvent notamment des enregistrements de sons et d'images de la Terre gravés sur des disques, dans le cas où elles rencontreraient un jour une civilisation extraterrestre.

Si certains des instruments scientifiques comme des caméras de Voyager 1 ont été éteints à distance afin d'économiser son énergie, la sonde continue toutefois d'étudier les "phénomènes invisibles comme les champs magnétiques", explique Mme Kataria.

Ses données permettent notamment aux chercheurs comme elle d'étudier "le gaz, la poussière et les autres matériaux présents" entre notre Soleil et les autres étoiles, détaille-t-elle.

Image de la Nasa, obtenue le 29 août 2002, montrant une vue de la planète Jupiter capturée par la sonde spatiale Voyager 1 — l'une des deux sondes jumelles Voyager de la Nasa ( NASA / NASA )

Avant cela, les deux sondes avaient exploré le système solaire externe, c'est-à-dire la région où se trouvent les planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

Les images de Jupiter prises par Voyager 1 avaient révélé aux scientifiques la présence d'anneaux autour de cette géante planète gazeuse et leur avaient permis de comprendre que son atmosphère était "le siège de phénomènes météorologiques extrêmes et de gigantesques tourbillons", décrit Mme Kataria.

"Mais on pourrait citer une multitude de choses que ces deux sondes spatiales nous ont réellement permis de comprendre", assure-t-elle.