La somme astronomique dépensée par Manchester United dans les coachs depuis Sir Alex

Trois fois rien. Alors que Michael Carrick vient d’être démis de ses fonctions ce jeudi, tout va toujours aussi mal dans le nord de l’Angleterre. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il existe un indicateur parfait pour traduire le désert traversé par le club : la somme astronomique dépensée par Manchester U pour ses tacticiens, un peu plus de 100 millions de livres . Assez pour en faire un petit florilège en tout cas, alors qu’on ne sait pas encore ce qu’a touché Michael Carrick pour son départ.

Un joli top 5

On commence léger avec Ole Gunnar Solskjær. D’abord intérimaire en 2018 (1 million de livres empoché), le Norvégien signe pour trois ans en 2021. Un bail écourté, l’ancien attaquant étant limogé avant même la fin de l’année. Conséquences : 9,1 millions de livres d’indemnités. …

AP pour SOFOOT.com