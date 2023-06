La somme à 7 chiffres que devrait toucher Christophe Galtier en cas de départ du PSG

On comprend mieux pourquoi Christophe Galtier n’a pas démissionné.

Alors que l’on sait déjà que le technicien devrait quitter le Paris Saint-Germain d’ici quelques jours, à un an de la fin de son contrat, Le Parisien annonce que l’entraîneur français devrait toucher une indemnité de six millions d’euros au moment de son départ. Mais les négociations concernant sa rupture conventionnelle de travail tardent et cette indemnité serait possiblement le centre du problème, puisqu’elle est inférieure à ce qu’il aurait pu espérer avec son contrat évalué à 600 000 euros bruts mensuels. Il y a un an, Mauricio Pochettino avait obtenu un chèque de dix millions d’euros en quittant la capitale, toujours selon Le Parisien .…

AC pour SOFOOT.com