La Somalie renoue avec les institutions de Bretton Woods

Les institutions financières internationales changent de regard sur la Somalie. La preuve : le pays a été déclaré « éligible » au dispositif commun du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale permettant d'alléger la dette d'un pays pauvre. Pour rappel, l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) a été créée en 1996 « pour s'assurer qu'aucun pays pauvre ne soit confronté à une charge d'endettement qu'il ne peut gérer ». En intégrant le PPTE, la Somalie franchit une étape importante. À terme, cela lui ouvre les portes d'une annulation de la quasi-totalité de sa dette qui s'élevait à 5,3 milliards de dollars fin 2018.FMI et Banque mondiale d'accord pour alléger la dette somalienneLa semaine dernière, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a d'ailleurs assuré avoir obtenu « des promesses de financement suffisantes » pour lui permettre d'accorder un allégement complet de la dette de la Somalie. Une démarche que partage la Banque mondiale aussi. Le conseil de l'institution a en effet déclaré vouloir se réengager auprès de Mogadiscio. Parmi les raisons invoquées, « le solide bilan du gouvernement en matière de réformes fiscales, politiques, sociales et économiques ces dernières années ». Cette décision relance les relations entre la Banque mondiale et la Somalie, interrompues depuis 1991. Cette année-là, la chute du président Siad...