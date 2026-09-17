La soirée de rêve de Messi

La moisson de la Pulga continue. Quand Lionel Messi a l’occasion de glaner un nouveau trophée, généralement le tout jeune retraité international ne loupe pas le coche. Sans surprise, l’Argentin a régalé mercredi lors de la Campeones Cup contre Cruz Azul, le champion du Mexique (2-0). À 39 ans, l’octuple Ballon d’or a claqué son 100 e but avec l’Inter Miami en 115 matchs, contribuant grandement au succès des siens avant de soulever son cinquième trophée avec le club floridien.

« Il reste le meilleur »

Ironie de l’histoire, le champion du monde 2022 avait inscrit son premier but avec Miami en juillet 2023 contre la même équipe de Cruz Azul sur coup franc. Parce que la soirée n’était pas encore idéale, Messi a ensuite délivré une passe décisive à Casemiro , à la 81 e minute.…

TM pour SOFOOT.com