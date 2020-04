"La société est en pleine crise de nerfs", estime Didier Raoult

Un entretien fleuve pour tirer les choses au clair. Infectiologue brillant devenu source de polémique depuis son arrivée sous les projecteurs pour défendre un traitement contre le coronavirus, Didier Raoult était au coeur d'une grande soirée organisée par BFM TV ce jeudi. "Je ne suis pas devin, je suis un praticien", adresse-t-il en exergue à ceux qui joueraient le jeu des prédictions face à l'évolution de l'épidémie.

Celui qui depuis plusieurs semaines préconise la prescription de l'hydroxichloroquine pour traiter le coronavirus évoque un "délire polémique complètement surréaliste" au moment de ses premières prises de parole. "Les polémiques je m'en fiche, ça m'indiffère à un point qui est troublant", assure-t-il. Et d'ajouter : "La chloroquine donne des résultats cliniques satisfaisants et donc on recommande, c'était très simple."

"Des millions de gens ont été traités"

Le professeur Raoult pointe notamment l'évolution de l'épidémie en Europe en comparaison aux autres régions du monde, particulièrement l'Asie. "Il y a une cassure dans le monde. Il y a le monde des pauvres, des moins riches du Sud qui ont utilisé la chloroquine, ensuite l'hydroxychloroquine, et l'azithromycine, comme on a fait nous (à Marseille), d'une manière massive, et qui ont des taux de mortalité très bas",

