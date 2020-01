La snowboardeuse Anne-Flore Marxer souhaite «plus de femmes dans les instances»

Cette saison, le Freeride World Tour, circuit fondé en 2008 qui regroupe les meilleur(e) s freeriders en ski et snowboard, accède pour la première fois à l'égalité des primes entre les hommes et les femmes. La snowboardeuse féministe Anne-Flore Marxer, 36 ans, militait pour cette équité depuis neuf ans. La Franco-Suisse, championne du monde 2011, s'est débarrassée d'un « fardeau ». Une étape symbolique sur une longue route...Que vous a inspiré la décision du Freeride World Tour ?ANNE-FLORE MARXER. J'ai été ravie de l'entendre. Quand je revendiquais l'égalité, j'étais souvent perçue comme un élément perturbateur et négatif alors que j'ai toujours eu une approche positive pour essayer d'améliorer les choses. C'était important. Les femmes ont les mêmes frais que les hommes (avion, hébergement...) pour concourir. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière et nous dire que ce n'est pas possible. Au-delà de ces primes de compétition, on va continuer. C'est encourageant et nécessaire.Qu'est ce qui a fait pencher les organisateurs ?Les prises de parole, la pression des médias, de sponsors ou de stations qui accueillent les épreuves... J'ai personnellement incriminé Nicolas Hale-Woods, le directeur du tour (NDLR : elle a claqué la porte du FWT en 2017) et je pense qu'à force de lui poser cette question, il devenait essentiel pour eux de réfléchir à la façon de traiter les femmes. Ça venait de tous les côtés et ils ont enfin eu l'intelligence de se dire qu'il valait mieux compter avec 52 % de la population sur leurs épreuves. « A Land shaped by women », son film sur la condition féminine en Islande C'est un premier pas...Le problème est plus grave, car ce montant des primes est symbolique mais il ne permet pas de vivre. Il y a aussi une discrimination dans le nombre de places sur le tour et une inégalité d'opportunité qui résiste vraiment en matière de sponsors. Une femme doit ...