La sneaker en grande pompe

Après le prêt-à-porter de luxe, les chausseurs historiques tels que J.M. Weston, Church's, John Lobb ou Tod's, plus habitués au soulier de cuir traditionnel, ont eux aussi succombé à l'engouement pour la basket.

Autrefois réservée à l'exercice, la basket est devenue une chaussure comme une autre. Ses ventes ont progressé de 5 % par an entre 2013 et 2017 et pesaient en 2018 47 % du marché des chaussures, d'après la Fédération française de la chaussure. Rien qu'en France, cent cinquante marques ont débarqué sur le marché depuis 2014, et en un an, les ventes de sneakers ont progressé de 5,5 millions d'euros.

Le potentiel de ce marché juteux n'a pas échappé aux marques de prêt-à-porter, en particulier celles de luxe qui ont multiplié les modèles de baskets - ces dernières représentent désormais 25 % de leur vente de chaussures. Leurs prix peuvent atteindre le millier d'euros et certaines ont été des vrais vecteurs de croissance, à l'instar des Triple S et de la Trainer Speed chez Balenciaga.

L'engouement pour le streetwear ne fait pas pour autant que des heureux. J.M. Weston, Church's, John Lobb, Tod's... ces chausseurs historiques dont le fonds de commerce reste le soulier de cuir traditionnel ne sont a priori pas inclus dans ce tableau idyllique de croissance. « On a dû repenser toute l'offre et la communication », admet Anthony Romano, directeur général de Church's. « On a réussi à se maintenir à l'équilibre, mais ça reste fragile », explique Olivier Saillard, directeur artistique de J.M. Weston.

Comment les chausseurs classiques ont-ils réagi à la déferlante streetwear qui s'abat sur la mode depuis trois ans environ ? La solution évidente, c'est de se lancer à son tour dans la basket. Ce qu'ils ont tous fait, avec plus ou moins de conviction. Le plus audacieux, c'est encore Church's, qui a sorti en février la CH873, un modèle qui a vraiment l'air de ce qu'il est : une basket.

