La SNCF va devoir envisager des cessions (Djebbari)

La SNCF devra envisager de céder des filiales pour retrouver sa trajectoire financière, nonobstant les 4 milliards d'euros que va lui apporter le plan de relance, a estimé jeudi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"Une succession d'événements, le Covid-19 mais aussi la grève de l'hiver dernier, a éloigné la SNCF de sa trajectoire financière. C'est pour cela que l'entreprise doit étudier les différentes options qui lui permettront de retrouver l'équilibre, par exemple une cession de filiales", a déclaré M. Djebbari au Parisien.

"Nous étudions avec la SNCF les actifs financiers qui pourraient être cédés, mais aussi les gains de productivité qui pourraient être réalisés", a-t-il ajouté, en citant "la modernisation de l'outil industriel par exemple".

"Il faut que le groupe SNCF tienne ses objectifs d'équilibre financier à l'horizon 2024", fixés par la loi de réforme ferroviaire de 2018, a souligné M. Djebbari.

Sur les 4 milliards d'euros qui iront directement à SNCF Réseau dans le plan de relance - sur 4,7 milliards consacrés au secteur ferroviaire -, 2,3 milliards doivent aller à la rénovation du réseau ferroviaire et 1,5 milliard à des mesures décidées après l'adoption de la loi, et qui n'avaient pas été financées : la sortie du glyphosate et l'entretien de ponts enjambant les voies ferrées.

Mais ces sommes ne suffisent pas à combler les pertes de la SNCF: 5 milliards d'euros entre décembre et juin à cause des grèves et de l'épidémie de Covid-19. Elle reste dans le rouge.

La SNCF n'a pas commenté les propos de M. Djebbari.

Interrogé par l'AFP avant leur diffusion, son PDG Jean-Pierre Farandou avait estimé que les 4,7 milliards d'euros consacrés au ferroviaire dans le plan de relance étaient "une très bonne nouvelle", se refusant à aller dans le détail des chiffres.

"Avec 4,7 milliards, on peut faire beaucoup de choses. (...) Ca va nous permettre de poursuivre notre trajectoire de développement du ferroviaire dans le pays, en particulier pour le réseau, pour le fret, pour les trains de nuit, pour les petites lignes...", avait-il résumé.

Plus généralement, "les 11,5 milliards d'euros d'argent frais pour les transports (dans le plan de relance, NDLR) permettent de financer de nouvelles priorités, d'accélérer certains projets ou encore de financer des projets qui étaient devenus des arlésiennes", a dit Jean-Baptiste Djebbari au Parisien.

Ils comprennent un appui aux transports en commun, au vélo, au verdissement du parc automobile et des budgets pour des infrastructures de transports et la mise au point de l'avion vert de demain.