La SNCF s'allie à Uber en Île-de-France

L'offre d'Uber sera désormais disponible sur l'application de transport de la SNCF "Assistant SNCF", qui compte 16 millions de téléchargements.

(Photo d'illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Lancée en 2019, l'application "Assistant SNCF" regroupe l'ensemble des modes de transports publics ou privés disponibles sur tout le territoire français. Un utilisateur peut ainsi réserver un covoiturage pour se rendre en gare, puis un TER, et désormais, pour les Franciliens, un VTC Uber. La compagnie ferroviaire a en effet annoncé mardi 16 juin s'être alliée à la célèbre plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur.

Cette nouvelle fonctionnalité, déjà mise en service, permet aux utilisateurs de l'Assistant SNCF de réserver et de régler une course Uber en Île-de-France sans avoir à sortir de l'application.

Les 16 millions de personnes ayant téléchargé l'application peuvent aussi "accéder à l'historique de leurs trajets et contacter le service client Uber depuis l'Assistant SNCF", précise le communiqué. "Les utilisateurs de l'Assistant SNCF n'ont pas besoin d'être déjà utilisateurs d'Uber ni de disposer de l'application sur leur téléphone", ajoute la SNCF.

Un partenariat inédit pour Uber

Alexandre Viros, directeur général d'e.Voyageurs SNCF, se réjouit de ce partenariat : "Nous voulions nous associer avec le leader du secteur (des VTC) pour pouvoir absorber la demande de nos millions d'utilisateurs en Île-de-France".

Avec cet accord inédit signé avec l'opérateur français, c'est la première fois qu'Uber accepte de figurer dans une plateforme tierce. Le géant du VTC a développé "une solution sur mesure, unique, pour l'Assistant SNCF pour mettre notre technologie au service d'une expérience intégrée et multimodale, tout en proposant aux utilisateurs (de l'application) la fiabilité de notre service", a insisté Steve Salom, "general manager" d'Uber France, cité dans le communiqué.

Selon lui, "associer les synergies et complémentarités entre un acteur du transport public et un acteur de la mobilité urbaine est essentiel pour construire la mobilité de demain tout en réduisant l'usage de voitures individuelles et donc la congestion dans les villes".

Par ailleurs, la SNCF annonce dans le même communiqué que les utilisateurs franciliens de l'"Assistant" pourront également, "dès le 20 juin", recharger leur Pass Navigo et leur Tickets T+ (titres pour les transports en commun franciliens) avec leur smartphone via l'application, à condition d'être sous Android.

Et dans les prochains mois, les équipes de l'Assistant SNCF ont pour objectif "de développer le vélo et la trottinette et compléter notre offre de taxi", affirme M. Viros.