La SNCF prive 6 000 enfants de train pour Noël

Vent de panique ce mercredi 18 décembre pour des milliers de familles. Alors que le gouvernement a affirmé que tous les voyageurs ayant réservé un billet avec la SNCF pour Noël pourront voyager, cette promesse ne semble pas prendre en compte les enfants non accompagnés. Ils ne pourront pas profiter du service Junior & Cie du 20 au 24 décembre, celui-ci ayant été supprimé par la SNCF pour optimiser l'espace dans les trains pendant la grève. Les billets des enfants ont même été annulés, pointe France Bl eu Paris.Au c?ur du problème pour la SNCF, la charge matérielle que représente ce service. Concrètement, à chaque fois, c'est une voiture complète qui est mobilisée pour transporter les enfants non accompagnés, âgés de 4 à 14 ans. Une portion du train qui n'est pas toujours occupée à 100 %, explique la compagnie ferroviaire. Or, avec l'obligation dans les prochains jours de faire voyager un nombre maximal de voyageurs sans avoir le personnel pour faire rouler tous les trains, il a fallu faire des choix. Six mille enfants qui devaient voyager ce week-end ont donc vu leur billet être annulé.Lire aussi Grèves : ce que les syndicats négocient discrètement à la RATP et à la SNCFLes parents se mobilisentCette logique comptable de la SNCF se heurte à la situation de familles qui se retrouvent en difficulté, au dernier moment ou presque. Ainsi, Laura, une mère parisienne interrogée par France Bleu Paris, a découvert la...