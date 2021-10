La SNCF ouvre sa billetterie pour les vacances de fin d'année

Quelques 8 millions de billets sont mis en vente pour des voyages en France et en Europe effectués entre le 12 décembre et le 2 janvier 2022.

La SNCF met en vente 8 millions de billets pour voyager en France et en Europe entre le 12 décembre et le 2 janvier 2022. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ouverture des ventes de billets pour les vacances de fin d'année à la SNCF. A compter de ce mercredi 6 octobre, le groupe ferroviaire met en vente 8 millions de billets pour voyager en France et en Europe entre le 12 décembre et le 2 janvier 2022. Pour les trajets en TGV Ouigo, les réservations sont ouvertes pour des voyages effectués jusqu'au 1er juillet 2022. En revanche, pour les TER des régions Normandie et Centre Val de Loire, les ventes n'ouvriront qu'à partir de fin octobre pour les fêtes de fin d'année.

La SNCF mise sur le désir d'anticipation des Français : selon une étude commandée par le groupe, ils sont plus de deux sur trois (68%) à vouloir profiter des fêtes de fin d'années et sont près de deux sur trois (65%) à préparer dès à présent ce moment. Parmi ceux qui comptent partir en vacances, 43% envisagent de prendre le train.

"L'ouverture des ventes de billets pour les fêtes est toujours un moment particulièrement attendu par les Français qui souhaitent sortir de leur quotidien et passer du temps auprès de leurs proches", souligne Anne Pruvot, Directrice générale de e.Voyageurs SNCF, en charge notamment de OUI.sncf.

La SNCF met également en vente dès ce mercredi des billets pour sa nouvelle ligne de trains de nuit qui relie Paris à Lourdes et entrera en service le 12 décembre. Un aller-retour quotidien sera proposé tous les jours de la semaine, hors dates de travaux.