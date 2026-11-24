La compagnie ferroviaire prévoit de remplacer 28 rames et de moderniser plusieurs centres de maintenance.

"L'axe Atlantique est l'un des plus dynamiques de la stratégie SNCF" a déclaré Jean Castex, président de la SNCF. ( AFP / JOEL SAGET )

Pour répondre à la forte demande sur les rails de son axe Atlantique (ouest à sud-ouest de la France), la SNCF a annoncé mardi investir 300 millions d'euros pour rénover son réseau et remplacer une partie de son parc ferroviaire d'ici 2028.

"L'axe Atlantique est l'un des plus dynamiques de la stratégie SNCF : nous avons transporté 42,6 millions de passagers en 2025, 25 % de plus qu'en 2017 ", a expliqué l'ancien Premier ministre Jean Castex, président du groupe SNCF, à l'occasion d'une présentation du plan d'investissement à la presse ce mardi.

Parmi les changements majeurs : le remplacement de 28 des 105 rames qui composent le parc ferroviaire de l'axe, par des TGV Duplex Océane, à deux niveaux et 556 places. Elles prendront la place de vieilles rames "TGV A", dont la livrée bleue et grise des années 90 accueille 459 places.

Le remplacement de ces rames, la rénovation des TGV Océane mobilisés et l'amélioration de leur qualité de service occupent 90 des 300 millions d'euros du budget fixé.

Le groupe SNCF ne compte pas mobiliser le nouveau modèle "TGV-M" avant 2030 sur l'axe Atlantique.

Un effort sur les infrastructures de maintenance

Les 210 autres millions d'euros du plan sont dédiés à l'amélioration des lieux de maintenance , les "technicentres" de Châtillon (au sud de Paris), Rennes, Bordeaux et Nantes. Une nouvelle station de maintenance devrait également voir le jour à Nantes-Chantenay, pour 70 millions d'euros. 50 nouveaux postes y seront ouverts.

"Nous allons gagner au moins deux heures de manœuvre sur les opérations que nous faisons ici, donc on pourra faire rouler plus de trains", s'est enthousiasmée Carole Lamandé, directrice adjointe du Technicentre Atlantique, à Châtillon.

"L'objectif est d'être plus efficace et d'emmener davantage de voyageurs avec le même parc ferroviaire" , a-t-elle ajouté.

Face aux compagnies concurrentes, comme Velvet qui pourra exploiter l'axe Atlantique à partir de 2028, "il faut faire du neuf, mais il est impératif de prolonger la vie du matériel existant", a expliqué Jean Castex.

Le président de la SNCF a également rappelé que, contrairement à cette concurrence "qui pourrait ne se concentrer que sur les segments les plus rentables", le réseau SNCF dessert, sur l'axe Atlantique, 62 destinations.