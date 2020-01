La SNCF attribue des primes à des non-grévistes, les syndicats outrés

L'entreprise indique les remercier de leur « professionnalisme », leur « implication » et leur « grande disponibilité » pendant le mouvement social contre la réforme des retraites. La CGT-Cheminots dénonce ce jeudi des primes versées par la SNCF à des non-grévistes en même temps que leur paie de janvier.Dans un tweet, Bérenger Cernon, responsable du syndicat à la gare de Lyon, à Paris, affirme que la direction de la SNCF a octroyé des primes « de 300 à 1500 euros » à des non-grévistes, une décision « à gerber » selon lui. « Dans le même temps, elle nous explique que l'on doit vendre des actifs et faire des économies drastiques », proteste-t-il. A gerber. Alors que ns faisons tjrs grève et ce, pour l'intérêt de tous voilà que la direction #sncf a décidé de verser de juteuses primes (de 300 à 1500€) aux non grévistes et dans le même temps elle nous explique que l'on doit vendre des actifs & faire des éco. drastique pic.twitter.com/INE9xgiqa3-- berenger cernon (@slappy_w) January 30, 2020 Selon le syndicaliste, « ce n'est pas la première fois » que de telles primes sont versées à des non-grévistes. « C'est déjà arrivé dans le passé et cela se produit de plus en plus, assure-t-il. Cela nous choque après les différentes annonces de la direction sur des économies et des cessions d'actifs à faire parce qu'il faudrait se serrer la ceinture ».La SNCF « confirme et assume »Dans son tweet, Bérenger Cernon reproduit un extrait d'un courrier où un salarié se voit octroyer « une gratification exceptionnelle de 500 euros ». Selon le syndicaliste, ce salarié a décidé de verser sa prime à une caisse de grève pour « soutenir financièrement » les grévistes, faute d'avoir pu lui-même faire grève. Grève des transports : ces parodies devenues virales Dans un communiqué, la direction de la SNCF « confirme et assume l'attribution par des managers locaux de primes ...