LA SLOVÉNIE DIT EN AVOIR FINI AVEC L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS LJUBLJANA (Reuters) - Le gouvernement slovène a annoncé jeudi soir la fin de l'épidémie de coronavirus dans le pays, une première au sein de l'Union européenne, après que les autorités ont confirmé moins de sept nouveaux cas quotidiens de contamination au cours des deux dernières semaines. Les voyageurs arrivant en Slovénie en provenance d'autres pays membres du bloc communautaire n'auront plus besoin de rester en isolement pendant une période d'au moins sept jours, comme c'était le cas depuis début avril, a fait savoir le gouvernement dans un communiqué. Pays de deux millions d'habitants, la Slovénie a rapporté jusqu'à présent 1.464 cas de contamination au coronavirus et 103 décès causés par l'épidémie. "La Slovénie a dompté l'épidémie au cours des deux mois écoulés (...) Aujourd'hui la Slovénie a la meilleure image épidémiologique d'Europe", avait dit plus tôt dans la journée le Premier ministre, Janez Jansa, devant le Parlement. (Marja Novak; version française Jean Terzian)

