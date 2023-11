La simulation de l’année nous est offerte par Lucas Tousart

Lucas Tousart est désormais le favori de l’épreuve de plongeon aux prochains JO.

Pour survivre dans ce groupe C, l’Union Berlin a absolument besoin de s’imposer à Braga, ce mercredi. Et les Berlinois donnent tout ! Titularisé au milieu de terrain, Lucas Tousart s’est distingué d’une belle manière. L’ancien Lyonnais nous a tout simplement offert la meilleure simulation de l’année 2023. Dans la surface, il tente de dribbler le gardien mais rate son geste. Alors il essaie de faire croire à l’arbitre qu’il a été percuté par Matheus et délivre un gracieux plongeon, à un bon mètre du portier. L’homme au sifflet ne reste pas insensible à la cabriole du Français et le récompense d’un carton jaune.…

LT pour SOFOOT.com