information fournie par So Foot • 09/06/2023 à 13:56

La signature de Lionel Messi fait exploser la billetterie de l’Inter Miami

Partis comme des petits pains.

Tous les billets pour les matchs de l’Inter Miami cette saison, à domicile comme à l’extérieur, ont été vendus après l’annonce la signature de Lionel Messi dans le club américain. Il ne reste aucun billet pour le reste de la saison de MLS. Pour un billet à la revente, il faudrait compter entre 740 et 3200 euros. Selon Forbes , le prix des places aurait subi une augmentation de 1000% depuis l’annonce de la signature de Messi et valent plus cher que les billets pour la finale de NBA.…

GD pour SOFOOT.com