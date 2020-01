« La Shoah n'a pas été commise par une humanité différente de la nôtre »

« Comprendre est impossible, connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer, les consciences peuvent à nouveau être déviées et obscurcies : les nôtres aussi. » Primo Levi faisait cette mise en garde en 1976. Aujourd'hui, un Français sur six n'a jamais entendu parler de la Shoah. Les rescapés ont pourtant répété inlassablement, dans les écoles, dans des documentaires, par la voix des historiens, les atrocités qu'ils ont vécues. Ils disaient « plus jamais ça », et pourtant, en 2018, les actes antisémites ont progressé de 74 %. Sophie Nahum est allée à la rencontre des derniers survivants. Ils ne sont désormais plus qu'une centaine en France à pouvoir encore témoigner et ils s'inquiètent? Entre un café et une pâtisserie, dans l'intimité de leur salon, ils confient à la réalisatrice leur malaise face à une actualité qui ravive des traumatismes. Chaque épisode de la série Les Derniers nous embarque avec une personnalité différente. On y rencontre Élie Buzyn (père d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé), Ginette Kolinka, ou encore Henri, seul survivant sur les 6 000 enfants de moins de 16 ans déportés en 1942. À l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, la réalisatrice nous explique sa démarche.Le Point : Qu'est-ce qui vous a poussée à rechercher les derniers survivants de la Shoah ?Sophie Nahum : Tout a commencé en 2010, je réalisais un documentaire sur Victor Young Perez...