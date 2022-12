information fournie par So Foot • 05/12/2022 à 18:00

La seule personne de France qui ne joue pas à "Mon Petit Prono"

Avant, je pouvais lézarder au bureau devant un Uruguay-Corée du Sud en soutenant la Céleste, simplement parce qu'Edinson Cavani était le seul homme au monde à bien porter le serre-tête au 21e siècle. Mais ça, c'était avant que mes collègues ne se prennent de passion pour Mon Petit Prono et décident de soutenir passionnément une sélection pour une seule raison : ils ont choisi de parier, sur MPP ou sur un site de paris sportifs d'ailleurs, dessus. Ou comment l'amour du bon pronostic a pris le pas sur celui du football.

Plus de paris, moins de football

Vous ne pensiez sans doute pas qu'un Corée du Sud-Ghana pouvait générer autant d'enthousiasme. Ce mercredi 28 novembre, vos collègues s'attroupent autour du seul écran plat du bureau pour voir lestaper 3-2 les Guerriers Taeguk , avec en point d'orgue le but de la victoire de Mohammed Kudus, qui voit la moitié de l'assistance hurler son ravissement. Optimiste comme Candide, vous vous réjouissez de voir vos camarades de labeur partager avec vous ce plaisir si propre à la Coupe du monde, où le spectateur attentif peut toujours découvrir un joueur avec un style, une gueule, un talent singulier, au détour d'un match de poules anodin. Comblé par la perspective de vanter avec vos homologues la prestation ghanéenne, vous vous rendez compte que ce n'est pourtant pas la résilience desqui est célébrée. "" vous glisse votre voisin de table, en scrollant frénétiquement sur son smartphone. Fin de l'innocence. Seul au milieu de la foule, vous contemplez un peu ahuri vos camarades d'infortune commenter le bien fondé ou non de leurs prévisions footballistiques.MPP, c'est Mon Petit Prono*, la fameuse application de pronostics dérivée du jeu Mon Petit Gazon, que toute la France (sauf moi) semble avoir téléchargé depuis le début du Mondial. Une sommité ludique à en croire ses créateurs, qui présentaient ainsi leur dernier bébé dans un communiqué : "" Une alternative… ou un moyen d'amener des gens, hors du giron des opérateurs qui bombardent les médias en publicité**, vers le paris sportif à l'avenir aussi. Après tout, ça peut paraître tellement simple quand c'est gratuit, que le pas à sauter pour miser et prendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com